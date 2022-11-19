Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'e ödül verdiler!

Her gittiği ülkede Türkiye düşmanlığı üzerinden prim yaparak FETÖ'yü aklamaya çalışan Enes Kanter, hainliğinin karşılığı almaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'da Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine açıklamalar yaparak Batı'nın sempatisini kazanmaya çalışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, yeni vatanı ABD'de "En Değerli Vatansever" ödülünü aldı.

Fox, FETÖ'cü Kanter'in Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerini açık sözlülük olarak değerlendirdi. ABD'nin FoxNews kanalında yayınlanan ödül töreninde, FETÖ'cü Kanter, "Özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu" olarak tanıtıldı.



Türkiye düşmanı Kanter, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'de Batı karşıtı duyguların çok yaygın olduğunu belirten Kanter, arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti.



Kanter daha önce de Yunan bayrağına sarılarak poz vermişti. Yunan televizyon kanalına verdiği demeçte ise, Türkiye'yi karalayan ve Yunanistan'ın politikasının savunan Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yunan politikasına uygun olarak kötülemişti.

