CHP'nin Türkiye düşmanlarına karşı duyduğu sevgi, isimler değişse de asla sona ermiyor. CHP Genel başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılarak Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.



"Türkiye'yi işgalci" kabul eden Chakar'ın dinletisine terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'li Pervin Buldan'la birlikte katılan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayacak şekilde Türkiye düşmanlarını korumaya devam etti.

ÖZEL: "PERVİN CHAKAR ONURUMDUR, GURURUMDUR"

Özel, kendisine yöneltilen eleştirileri önce Duvar'a verdiği röportajda cevaplandırarak, Pervin Chakar konseri fotoğrafıyla ilgili pişman olmadığını, bir daha olursa yine gideceğini söyleyerek, "Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim." sözlerine yer vermişti.

Özel, Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri kabullenmek bir yana, terör sevicilere yönelik desteğini sürdüren ifadelerde bulundu.

Özel, Kürt devletinin kurulmasına taraftar olan Chakar'ın elini öpmekten hiçbir pişmanlık duymadığını katıldığı bir canlı yayında şu sözlerle açıkladı:

"Pervin Hanım'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur."

HDP İLE İTTİFAK YAPACAĞINI İLAN ETTİ

Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yapacaklarını da ilan etti.

HDP ile görüşmeleri kapalı kapılar ardında değil açık açık yapacağını da söyleyen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek. Bir iş birliği yapıyorsak görünür olacağını söylüyorum. Görünmeyen bir şeye de kimsenin inanmamasını talep edeceğim."