İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8398
  • EURO
    31,4829
  • ALTIN
    1845.76
  • BIST100
    7898.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye düşmanı Pervin Chakar'a bir methiye daha! Özgür Özel yine şaşırtmadı: ''Onurumdur, gururumdur''
Güncel

Türkiye düşmanı Pervin Chakar'a bir methiye daha! Özgür Özel yine şaşırtmadı: ''Onurumdur, gururumdur''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmekten pişmanlık duymadığını açıklayarak, 'Pervin Hanım'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur' açıklamasında bulundu.

24 Kasım 2023 Cuma 00:45 - Güncelleme:
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'a bir methiye daha! Özgür Özel yine şaşırtmadı: ''Onurumdur, gururumdur''
ABONE OL

CHP'nin Türkiye düşmanlarına karşı duyduğu sevgi, isimler değişse de asla sona ermiyor. CHP Genel başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılarak Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

"Türkiye'yi işgalci" kabul eden Chakar'ın dinletisine terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'li Pervin Buldan'la birlikte katılan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayacak şekilde Türkiye düşmanlarını korumaya devam etti.

ÖZEL: "PERVİN CHAKAR ONURUMDUR, GURURUMDUR"

Özel, kendisine yöneltilen eleştirileri önce Duvar'a verdiği röportajda cevaplandırarak, Pervin Chakar konseri fotoğrafıyla ilgili pişman olmadığını, bir daha olursa yine gideceğini söyleyerek, "Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim." sözlerine yer vermişti.

Özel, Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri kabullenmek bir yana, terör sevicilere yönelik desteğini sürdüren ifadelerde bulundu.

Özel, Kürt devletinin kurulmasına taraftar olan Chakar'ın elini öpmekten hiçbir pişmanlık duymadığını katıldığı bir canlı yayında şu sözlerle açıkladı:

"Pervin Hanım'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur."

HDP İLE İTTİFAK YAPACAĞINI İLAN ETTİ

Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yapacaklarını da ilan etti.

HDP ile görüşmeleri kapalı kapılar ardında değil açık açık yapacağını da söyleyen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek. Bir iş birliği yapıyorsak görünür olacağını söylüyorum. Görünmeyen bir şeye de kimsenin inanmamasını talep edeceğim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.