Türkiye düşmanlarını birleştiren karanlık derneğin arkasındaki finansör ifşa edildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:02 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:04

Dünyanın önde gelen istihbarat haber sitelerinden 'intelligence online'ın 14 Temmuz 2021 tarihli "Wallace'ın Türk Demokrasi Projesi, Kaplan'ın damgasını taşıyor" başlıklı haberinde PKK-FETÖ bağlantıları yer aldı. Haberde Türkiye'yi hedef alan ve geçtiğimiz haftalarda çokça tartışılan projenin finansörünün, dünyanın önde gelen doğal kaynaklar ve madencilik devlerinden birisi olan ABD'li milyarder Thomas Kaplan olduğu ileri sürüldü. Haberde "Madencilik sektörünün ileri geleni Thomas Kaplan tarafından finanse edilen baskı grubunun başındaki Mark Wallace, Türk Demokrasi Projesi ile Ankara'nın canını sıktı" ifadesine yer verildi. Böylece ilk kez, Türkiye'nin gündeminde yer alan karanlık derneğin arkasındaki finansör de ifşa edilmiş oldu.

ABD'Lİ KURULUŞ İŞARET ETTİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Thomas Kaplan'ın adı söz konusu dernekle ilk kez de anılmıyor. ABD'de Washington D.C. merkezli düşünce kuruluşu Quincy Institute for Responsible Statecraft'da 24 Haziran 2021 tarihinde Maththew Petti imzasıyla yayınlanan "Neocon'lar Türkiye'yi hedef alıyor" başlıklı yazıda da Thomas Kaplan'ın ismi geçmiş ve Türkiye Demokrasi Projesi'ndeki rolüne ilişkin olarak şu ifadelere yer verilmişti: "UAIN'in (İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı kurulan ABD'li dernek United Against Nuclear Iran) büyük bağışçısı Thomas Kaplan da bu dernekle bağlantılı. Kaplan Türkiye'nin bölgedeki etkisini kırmaya yönelik Justice for Kurds'in (Kürtler için Adalet) ortak kurucuları arasında ancak Türk Demokrasi Projesi'nin üyesi olarak listede yer almıyor."

KAPLAN 'BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ' İÇİN ÇALIŞIYOR

Thomas Kaplan 2020 Mart ayında ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Yale Üniversitesi'nde düzenlenen "Kürtler için Adalet" başlıklı seminerde "Kürtler şu an iki şeye muhtaç; birincisi Rojava ile Irak Kürdistan'ı arasında daha fazla koordinasyon olmalı. Sanırım şimdi her iki tarafın da biraz feragat ederek yanlışlarını görmesi ve daha yakın işbirliğine girişmesi için uygun bir zaman. Kürtler bağımsız bir devlete sahip olmayı hak ediyorlar" ifadesini kullanmıştı.

CHP-FETÖ ve ABD ortaklığı

FETÖ ve ABD'deki FETÖ beslemesi senatörleri Türkiye düşmanlığında birleştiren 'Türk Demokrasi Projesi' derneğine CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir öncülük yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olağanüstü kongresinde, PM listesine seçilen Erdemir, ardından Bursa Milletvekili yapılmıştı. Derneğin kurucuları arasında FETÖ'nün ABD'deki üst düzey yöneticilerinden eski polis Süleyman Özeren de yer alıyor. Derneğin kurucularından ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton ise, "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'NİN DERİN SAĞI

Derneğin başkanı pozisyonundaki Mark D. Wallace ABD'nin derin sağ siyasetçileri olarak da bilinen Neoconlara danışmanlık yapıyor. Geçmişte de George W. Bush ve John McCain'e iletişim koordinatörlüğü yapmıştı. Wallace, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı ortaya çıkan United Against Nuclear Iran (UAIN) oluşumunun da başkanlığını yürütüyor. Dernek bünyesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı John Bolton ve ABD eski Başkanı George W. Bush'un kardeşi olan eski Florida Eyaleti Valisi Jeb Bush gibi isimler de bulunuyor.