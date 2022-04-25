Türkiye düşmanlığında ağız birliği! CHP, HDP ve DEVA'dan skandal sözde Ermeni soykırımı paylaşımı

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU PROVOKASYON PEŞİNDE!

Garo Paylan'a tepkiler sürerken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltendi. Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz."

ALİ BABACAN'DAN PAYLAN'A DESTEK

Paylan'ın provokasyonuna destek veren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkındaki paylaşımı tepki çekti.

Babacan açıklamasında, 'Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz.Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.' ifadelerini kullandı.

Babacan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

GERGERLİOĞLU'NDAN DA SKANDAL PAYLAŞIM

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 24 Nisan'ın yıl dönümünde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımında hayatını kaybeden bütün insanların acısını yüreğimde hissediyorum. Tarihle yüzleşmemiz, empati yapmamız gerekiyor. Her acıya duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Bu paylaşımlara sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

Tanrıkulu'nun bu tahrik ve provokasyonu sonrasında sosyal medyadan tepki gösterenler de oldu. Sevim isimli sosyal medya kullanıcısı Tanrıkulu'na tepki göstererek, "Ermeniler Kürtleri katletti Sezgin Bey. Ve siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Katlettikleri içindir ki, Osmanlı Hükûmeti 1915'te Tehcir (zorunlu göç) yasasını çıkarmaya mecbur oldu. Bu yasa çıkmasa, belki siz de şu ân yaşamıyor olacaktınız.. El insaf Sezgin Bey, el insaf!" dedi.

Murat S. isimli sosyal medya kullanıcısı ise şöyle tepki gösterdi: "Bu şey değil mi ya Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin milletvekili? Her partide böyle çürükler olabilir ama CHP buna ses çıkarmıyor."

Mutlu adlı kullanıcı Babacan için: "Sana yazıklar olsun sempati duyan birisi idim artık benim için bir hiçsin..." ifadesini kullandı