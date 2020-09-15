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Güncel

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilanı yayımlandı

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilanı yayımlandı. Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

15 Eylül 2020 Salı 11:12 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 11:12
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