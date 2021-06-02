Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:40

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 681 milyon 910 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 296 milyon 404 bin ile ABD, 218 milyon 550 bin ile Hindistan, 68 milyon 244 bin ile Brezilya, 65 milyon 211 bin ile İngiltere, 51 milyon 540 bin ile Almanya, 36 milyon 782 bin ile Fransa, 35 milyon 435 bin ile İtalya, 30 milyon 990 bin ile Meksika, 29 milyon 425 bin ile Türkiye, 29 milyon 325 bin ile Rusya, 27 milyon 308 bin ile Endonezya, 27 milyon 120 bin ile İspanya, 24 milyon 170 bin ile Kanada ve 20 milyon 540 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 980 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 131,11 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 122,31 ile İsrail, 117,77 ile Malta, 103,17 ile Bahreyn, 97,73 ile Şili, 97,90 ile Moğolistan, 96,60 ile İngiltere, 92,15 ile Macaristan, 89,37 ile Katar, 88,63 ile ABD, 88,12 ile Maldivler, 82,45 ile Uruguay, 76,52 ile Monako ve 73,2 ile İzlanda takip etti.

-TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 29 milyon 425 bin 887 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,83 oldu. 16 milyon 770 bin 634 kişiye ilk doz, 12 milyon 655 bin 253 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 3 bini aştı, 3 milyon 577 binden fazla kişi hayatını kaybetti.