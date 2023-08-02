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Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği'nden Disney'in kararı sonrası önemli çağrı

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Disney'in, 'Atatürk' dizisini Ermeni lobisinin girişimiyle yayımlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin, ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, 'Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları' çağrısında bulundu.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği'nden Disney'in kararı sonrası önemli çağrı
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Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli bir dizi/film platformunca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasından doğan haklı tepkiyi dikkatle izlediklerini belirtti.

"Bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması da konunun bizler açısından bir başka dikkate değer boyutudur." ifadesini kullanan Şirinoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır."

Şirinoğlu, kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada körüklediği üzücü ortamın herkes tarafından üzüntü ve endişeyle izlendiğinin altını çizerek, "Bu vesilesiyle ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

  • Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği
  • Atatürk
  • Disney

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