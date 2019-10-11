Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin açıklaması şöyle: Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz. Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz.