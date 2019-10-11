Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı. Açıklamada 'Barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz.' denildi.
- AA
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin açıklaması şöyle: Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz. Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz.
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