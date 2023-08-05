Türkiye Ermenileri skandala karşı ayakta! ABD'deki diasporaya seslendi: Sorumlu davranın

Disney Plus'ın Atatürk dizisini global platformundan kaldırıp Türkiye'deki uzantısı Fox TV'de yayınlayacağını açıklamasına bir tepki de Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan geldi. Şirinoğlu, Türkiye'deki Ermenilerin, kararı asla tasvip etmediklerini vurguladı.

TÜRKİYE ERMENİLERİ KARARI KABUL ETMİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye'deki Ermenilerin kararı tasvip etmediklerini belirten Şirinoğlu, "Türkiye'deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye'deki Ermeniler düşünmüyor ve tasvip etmiyor. Böyle düşünen varsa bile çok nadir. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet ve ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı olarak değerlendirmektedir." dedi.

SORUMLU DAVRANMA ÇAĞRISI

Türkiye karşıtı lobilere çağrıda bulunan Şirinoğlu, "Sanatın, sanatsal üretimin en zor zamanlarda bile milletler arasında arasında empatiye zemin oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının şahididir. ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine sorumlu davranma çağrımızı yeniliyorum." ifadelerini kullandı.

KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak skandal karara tepki gösterdi. Sıvacıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Cumhuriyetimizin 100. Yılında yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisini yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyorum. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin haklı tepkilerine sebep olmuştur. Bu kararın alınması Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerlemesine mani olmaktadır."