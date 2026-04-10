Türkiye Filistin için sokaklara döküldü: İdam kararı kendi ipinizi çekmektir

TRAKYA'DA İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ ESİRLERİ HEDEF ALAN "İDAM YASASI"NA TEPKİ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Edirne'de Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eyüp Açıkgöz, Filistin topraklarında sivillere yönelik saldırıların yanı sıra idam uygulamalarının da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere tepki gösteren Açıkgöz, Filistin halkına desteklerinin süreceğini belirtti.

Açıkgöz, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu daha güçlü tepki vermeye çağırdı.

Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Açıkgöz, farklı kesimlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Açıkgöz, ayrıca Filistin'e insani yardım ve destek girişimlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ANKARA'DA FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK İDAM KARARI PROTESTO EDİLDİ

İsrail Parlamentosu'nun Filistinli esirlere yönelik idam kararı, Ankara'da düzenlenen eylemle protesto edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik ağır saldırıları devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, yaşlı, çocuk fark etmeden yaklaşık 100 bine yakın sivili katleden İsrail, geçtiğimiz günlerde yeni bir karara daha imza attı. İsrail Parlamentosu'nda sadece Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam düzenlemesi kabul edildi. Filistin'e Destek Platformu, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda cuma namazı çıkışı düzenlenen eylemle İsrail'in idam kararını protesto etti.

"İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE KARŞI İDAMI YASALLAŞTIRMASI, TAM BİR VAHŞET VE AÇIK BİR HUKUK İHLALİDİR"

Filistinli esirlere yönelik idamın İsrail Parlamentosu'ndan geçerek yasallaştırılmasının soykırımdan hiçbir farkı olmadığını belirten Filistin'e Destek Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Cihad Çiğdem, "İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmış durumdadır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak da değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda daha canlı canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 tane İranlı öğrencinin siyonist rejim tarafından henüz daha okul sıralarındayken katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarsıyor olsa da, bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen sesler bir nebze olsun umutlarımızı diri tutmaktadır ve yeşertmektedir. Açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

BİLECİK VE ÇANAKKALE'DE İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ ESİRLERE YÖNELİK "İDAM YASASI" PROTESTO EDİLDİ

Filistin'e Destek Platformunun çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alper Kayabaşı, Gazze'de İsrail tarafından uzun zamandır soykırım uygulandığını söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın, Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar, muhakkak ki Hitler'le aynı akıbeti yaşayacaktır."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

- ÇANAKKALE

Çanakkale'de de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş cuma namazı çıkışında Tacettin Aslan Camisi'nde toplandı.

Filistin'e Destek Platformu adına konuşan Zeynel Kılıç, gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz, bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, yüreğimizle, varımızla, yoğumuzla direneceğiz."

Grup, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun duasının ardından dağıldı.

KONYA'DA İSRAİL'İN ALDIĞI İDAM KARARINA TEPKİ

Konya'da İsrail'in Filistinli mahkumlar hakkında aldığı idam kararlarına karşı açıklama yapıldı.

Filistin Destek Platformu tarafından İsrail'in Filistinli mahkumlar hakkında aldığı idam kararı ve saldırılara tepki için Konya'da basın açıklaması yapıldı. Cuma Namazı çıkışında Kapu Cami önünde yapılan açıklamada konuşan üniversite öğrencisi Musab Beren, "İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki, Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Yine; Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir" dedi.