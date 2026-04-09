  • Türkiye Filistin için tek ses olacak: Filistin'e Destek Platformu'ndan meydanlara davet
Türkiye Filistin için tek ses olacak: Filistin'e Destek Platformu'ndan meydanlara davet

Filistin'e Destek Platformu, İsrail yargısının Filistinlilere yönelik idam kararları nedeniyle, toplumsal duyarlılığı ortaya koymak ve uluslararası kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı düzenleyeceği basın açıklamasına tüm vatandaşları davet etti.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 15:24
Platformdan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli mahkumlar hakkında aldığı idam kararlarına karşı ülke genelinde harekete geçilerek 10 Nisan Cuma, 81 ilde eş zamanlı basın açıklamalarıyla söz konusu kararların protesto edileceği belirtildi.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek basın açıklamalarıyla İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına karşı güçlü bir duruş sergileneceği kaydedilen açıklamada, platformun, bu ortak sesin Filistin halkının yalnız olmadığını göstereceğini ve Türkiye'nin bu kararları kesin bir şekilde reddettiğini dünya kamuoyuna ilan edeceği aktarıldı.

İstanbul'daki basın açıklamasının, cuma namazı sonrası Bağcılar Merkez Camisi önünde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, İsrail'in idam kararlarının geri çekilmesi çağrısının yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik insanlık dışı idam kararlarına karşı Türkiye'nin 81 ilinde meydanlara çıkıyoruz. Bu zulme karşı ses yükseltmek ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm vatandaşlarımızı ve basın mensuplarını İstanbul'da Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklamasına davet ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

