Türkiye Fransa maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı saat kaçta hangi statta oynanacak?

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Ne zaman? Türkiye Fransa maçı saat kaçta hangi statta oynanacak? Türkiye-Fransa maçının ilk 11’leri açıklandı mı? Sorularına futbolseverler yanıt arıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki en önemli rakiplerinde birisi olan Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye A Milli Futbol takımı bu kritik maçı kazanırsa grubunda liderliği ele geçirecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesi futbol severler büyük bir heyecanla maç saatini bekliyor. Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkartılan Cenk Tosun, Okay Yokuşluve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemeyecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak. İşte Türkiye A Milli Futbol Takımının ilk 11’i…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Türkiye - Fransa maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Cengiz Ünder,

İrfancan, Hakan Çalhanoğlu, Burak

Fransa: LIoris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Griezman, Pogba,

Mpabbe, Giroud

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Futbolculardan Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇINI SLOVEN HAKEM DAMİR SKOMİNA YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.

KONYA’DAKİ 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Stadı’nda Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak. Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Milliler, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü. Tek mağlubiyetimizi Uluslar Ligi’nde 17 Kasım 2018’de İsveç (0-1) karşısında aldık.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 2019’DA HİÇ KAYBETMEDİ

Ay-Yıldızlılar, Fransa karşılaşmasıyla birlikte 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, Horozlar’la oynayacağı karşılaşma öncesi bu yıl çıktığı 4 mücadelede de rakiplerini devirmeyi başardı. Milli Takımız bu süreçte Euro 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk’u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle 2-0, Eskişehir’de de Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar sonrasında ise özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı ise 2-0’lık skorlarla geçmeyi başardı.

BEŞİNCİ RANDEVU

Türkiye ile Fransa Konya’da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası’nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

TÜRKİYE İLE FRANSA 10 YIL SONRA YİNE RAKİP

İki ülke 10 yıl sonra bu akşam tekrar birbirlerine rakip olacak. Türkiye ile Fransa daha önce 4 kez birbirlerine rakip oldular. Geride kalan 4 maç da teknik direktör Didier Deschamps’ın öğrencilerinin üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası’nda olmak üzere geride kalan 4 karşılaşmada Horozlar 12, Türkiye ise 2 gol attı. İki ülke son olarak 5 Haziran 2009’da özel maçta Lyon’da karşılaştı. Fransızlar, Benzema’nın penaltısıyla sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDAKİ İLK MAÇ 1996’DA YAPILDI

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996’da karşılaştı. Parc des Princes Stadı’nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires’ten geldi.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı’yla da daha önce Akdeniz Kupası’nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955 tarihinde İstanbul’da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalırken, 25 Aralık 1955’te ise Paris’te 3-1 yenildi.

TÜRKİYE-FRANSA ARASINDAKİ MAÇLAR

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4