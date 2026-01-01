İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'da yüz binler Galata Köprüsü'nde toplandı. Gazze buluşmasını ekranlara taşıyan 24 TV, konuklarıyla bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul'da yüzbinlerin dünyaya mesaj verdiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Bugün burada bu insanlar, bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Yeni yılın ilk gününde, bu sabah vaktinde, insanlığı savunmak için uyumuyoruz mesajını veriyor bu insanlar. Burada Türkiye'nin özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptığı çok önemli bir şey var. İnsanlığı savunuyoruz, insanlığın üzerinde yükselen değerleri savunuyoruz. " dedi.

Soykırımcı İsrail'in sivilleri şehit etmesine tepki gösteren Ünal "Bugün insanlığı bir düşman olarak ortaya çıkan Siyonist aklın ve İsrail'in acımazsızca çocukları kadınları sivil insanları ve insanlığın bugüne kadar biriktirdiği onur adına, haysiyet adına, insan olmayı korumak adına ne varsa insanlık hep yıkıyor. Hepsini katlediyor." ifadelerini kullandı.