İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye Gazze için ayakta! Mahir Ünal: İnsanlığı savunmak için uyumuyoruz
Güncel

Türkiye Gazze için ayakta! Mahir Ünal: İnsanlığı savunmak için uyumuyoruz

Katil İsrail'in Gazze'de soykırıma son vermesi için yüzbinler Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. 24 TV'ye açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, 'Bugün burada bu insanlar, bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Yeni yılın ilk gününde, bu sabah vaktinde, insanlığı savunmak için uyumuyoruz mesajını veriyor bu insanlar.' dedi.

HABER MERKEZİ1 Ocak 2026 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Türkiye Gazze için ayakta! Mahir Ünal: İnsanlığı savunmak için uyumuyoruz
ABONE OL

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'da yüz binler Galata Köprüsü'nde toplandı. Gazze buluşmasını ekranlara taşıyan 24 TV, konuklarıyla bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul'da yüzbinlerin dünyaya mesaj verdiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Bugün burada bu insanlar, bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Yeni yılın ilk gününde, bu sabah vaktinde, insanlığı savunmak için uyumuyoruz mesajını veriyor bu insanlar. Burada Türkiye'nin özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptığı çok önemli bir şey var. İnsanlığı savunuyoruz, insanlığın üzerinde yükselen değerleri savunuyoruz. " dedi.

Soykırımcı İsrail'in sivilleri şehit etmesine tepki gösteren Ünal "Bugün insanlığı bir düşman olarak ortaya çıkan Siyonist aklın ve İsrail'in acımazsızca çocukları kadınları sivil insanları ve insanlığın bugüne kadar biriktirdiği onur adına, haysiyet adına, insan olmayı korumak adına ne varsa insanlık hep yıkıyor. Hepsini katlediyor." ifadelerini kullandı.

  • Katil İsrail
  • Gazzede Soykırım
  • gazze
  • filistin

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.