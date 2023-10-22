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Türkiye Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı Ankara'dan yola çıktı

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara'dan Mısır'a hareket etti.

AA22 Ekim 2023 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Türkiye Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı Ankara'dan yola çıktı

HABERİN
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Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla saat 10.45'te Kahire'ye doğru havalandı.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbi malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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