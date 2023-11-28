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Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor

Bakan Koca, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, 'İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz' dedi.

IHA28 Kasım 2023 Salı 18:48 - Güncelleme:
Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

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