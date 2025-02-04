İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0223
  • EURO
    37,1408
  • ALTIN
    3257.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ateşkes sürecine destek! Türkiye, İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinliye sahip çıktı
Güncel

Ateşkes sürecine destek! Türkiye, İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinliye sahip çıktı

Türkiye ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla ülkelerinden uzaklaşmak zorunda bırakılan Filistinlilerin bir kısmına sahip çıktı. Sürgün edilen 15 Filistinli esir, MİT tarafından Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilecek.

AA4 Şubat 2025 Salı 09:04 - Güncelleme:
Ateşkes sürecine destek! Türkiye, İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinliye sahip çıktı
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli, Türkiye tarafından kabul edilecek.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

Ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak rehinelere karşılık, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı.

İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinlilerin bir kısmına diğer bazı ülkeler ile Türkiye de ev sahipliği yapacak.

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu.

Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Güvenlik kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Soykırımcı İsrail ordusu yine ateşkesi ihlal etti! Filistinlilere ateş açtılar

Filistinlileri Tevrat'tan alıntı yaparak tehdit etti

Filistinli esirden kan donduran açıklama: İsrail'in işkence merkezi deşifre oldu
  • gazze
  • esir
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.