Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun ''8. Gençlik Liderliği Eğitim Programı'' İstanbul'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının paydaşlığında Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen programa, Türkiye genelinde 70 farklı ilden 250 öğrenci katıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Gençlik Liderliği Eğitim Programı"nın her birinde 200 ile 300 arasında gencin olduğunu söyledi.

Eğitimlerin sadece buradaki bir haftayla kısıtlı olmadığını belirten Erdoğan, "Aslında 5-6 aylık bir süreçte önce bu eğitimleri aldıktan sonra herkes kendi yaşadıkları bölgelere dağılıyor ve öğrendiklerini uyguluyorlar." dedi.

Erdoğan, burada yetişen bir gençlik liderinin, yüzlerce çocuk ve gence dokunacağını vurguladı.



Programın bütün Türkiye'den başvurular alınarak yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Bu gençlik liderliği eğitimine daha yatkın profiller seçilmeye çalışılıyor ki eğitimin verimliliği daha yüksek olsun. Dolayısıyla bütün Türkiye'nin her tarafından katılımcılar var." diye konuştu.

- "BULUŞACAĞIMIZ YER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI"



Erdoğan, daha sonra etkinlikteki açılış konuşmasında katılımcı öğrencilere seslendi.



Sivil toplum kuruluşlarının, derdi bulunan insanların dertleriyle bir şeyler yapmaya çalışan mecralar olduğunu belirten Erdoğan, "Kendimce bir kategorizasyon yapıyorum. Gamsız insanlar var. Dertli insanlar var. Hem dertli hem gayretli insanlar var. Gamsız insanların dertleri olması için bir şeyler yapabiliriz. Dertli olan insanların aktive olması için, gayrete gelmesi için onları teşvik edebiliriz ve sonunda buluşacağımız yer, işte sivil toplum çalışmaları ve gönüllükle yapılan işler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, karşılığında bir şey beklenilerek girilen yollarda heba olan çok insan bulunduğunu belirterek, "Ama mükafatını Rabb'inden umarak, bu dünyada karşılığını göremeyebileceğini bilerek, sadece iyiliği çoğaltmak için, dünyayı, insanlığı daha iyi bir yer yapmak için, Rabb'ine iyi bir kul olmak için çalışanlar evelallah sonunda mutlu olanlar olacak. İnşallah bu çalışmalarımızda bunlara hizmet edebiliriz." dedi.



Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun sonbaharda bir umre seyahati tertip ettiğini dile getiren Erdoğan, "Böyle büyük bir programı ilk defa yapıyorlar. Bu programın düzenlenmesinde desteği olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Normal şartlarda kendi imkanı olmayan, umreye gidemeyecek ama çok istekli olan arkadaşlarımız, böyle bir umre gezisiyle bir manevi yüklenme yaşayacak tabiri caizse, bu çok heyecan verici." diye konuştu.



- "GENÇLER, GENÇLİK LİDERLERİ VE KAMP LİDERLERİ OLABİLİYOR"



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da gençlerle ve sporla ilgili projelerde bütün sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini ve buna devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin liderlik eğitimi alacağını belirten Eminoğlu, "Burada tabii Bakanlığımız bünyesinde ve farklı alanlarda gençlik liderleri eğitim programları var. Gençlik liderleri olabiliyorlar. Kamp liderleri olabiliyorlar. Birçok alanda aslında bu eğitimden sonra da hayatlarında şanslar bulabiliyorlar." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal ise Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun bu çalışmasını son derece önemsediğini dile getirdi.



Programın amacının, gençlerin bir liderde bulunması gereken özellikleri içselleştirmeleri olduğunu ifade eden Ünal, "Gençler burada hem sosyalleşiyor hem kendilerini tanıyor hem de arkadaşlarını tanıyorlar ve toplum liderleriyle bir araya geliyorlar, onlara rahat bir şekilde sorular sorabiliyorlar. Bu önemli bir çalışma." diye konuştu.

Programa, GLEP Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da katıldı.

