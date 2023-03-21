Türkiye gençlik vakfı asrın felaketinde 71 il 360 ilçesi ile 40 gündür sahada!

Depremin yaşandığı günden beri sahada olan Türkiye Gençlik Vakfı; binlerce gönüllüsüyle afetzedelerin yanında oldu.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya olmak üzere 4 ilde; TÜGVA Destek ve Dağıtım Merkezlerini faaliyete geçirdi.

Afet sonrası evleri zarar gören vatandaşların barınma ve ısınma problemine çözüm sunmak için; Gaziantep, Kırşehir (2), Konya (2), Antalya (2), Adana, Ankara, Kayseri, Elazığ, Sivas, Manisa, Samsun, Bursa, Kastamonu ve Elazığ'da 7/24 çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti sağlanan TÜGVA Yurtlarında, 3034 kişi konakladı.

Tüm Türkiye'den, il ve ilçelerden deprem bölgelerine gönderilen 1733 tır - kamyon ve transit aracın yanında depremzedelere; içerisinde battaniye, kuru gıda, giyim, hijyen paketi, elektrik malzemeleri, ısıtıcı, çadır, atkı bere seti, bebek maması bulunan 966.000 yardım kolisi ulaştırıldı.

Aşevinde verilen hizmet ile Kahramanmaraş'taki depremzedelere, üç öğün sıcak yemek imkânı ile 271.500 servis yapıldı.

Temel bakım ihtiyaçlarına yönelik kurulan "Hijyen Noktasında" depremzede vatandaşlara hijyen kiti dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta konumlanan "Ecza Çadırında" muayene imkânı sunularak, ilaç desteği sağlandı.

Yardım merkezlerine ulaşma imkânı olmayan vatandaşlar için 63 adet "TÜGVA Destek Mobil Marketi" Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye'de 125.380 km yol yaptı ve 19.060 hanenin ihtiyaçları giderildi.

Hatay (2), Adıyaman (1), Maraş (3), Malatya (2), Gaziantep (1) olmak üzere 5 ilde 9 adet kurulan Anne ve Çocuk çadırlarında çocuklara oyun alanı sunularak psikososyal çalışmalarla destek olundu. Alanında uzman gönüllüler, Anne Çocuk çadırlarında hizmet verdi.

Çocukların yüzünü gülümsetmek için sosyo-kültürel etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve İstanbul'da 4 Çocuk Şenliği düzenlendi. Nasreddin Hoca, Hacivat Karagöz Oyunu, Palyaçolar ve Geleneksel Türk Tiyatroları akabinde yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

'Aslan Hürkuş', 'Kaptan Pengu' ve 'Nasreddin Hoca' çizgi film gösterimleriyle Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve İstanbul'da 4 sinema etkinliği "TKS Beyaz Perde'de Bu Ay" projesi kapsamında düzenlendi. Ramazan ayında çocuklar için kültür sanat etkinlikleri devam edecek.

Depremin ilk günlerinde ortaya çıkan şarj ihtiyacını karşılamak için harekete geçen TÜGVA, afetzedelerin yakınları ile iletişimde kalmalarını sağlayabilmek adına Seyyah İcathane tırını "Enerji Merkezine" dönüştürdü. Vatandaşlara, telefonlarını ve elektrikli aletlerini şarj etme imkânı sunuldu. Enerji ihtiyacının ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar dönüştürülen tır, Malatya'da Bilim Şenlikleri'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki TÜGVA DESTEK ekipleri, 40 günlük faaliyetiyle yaralarımızı sarmak için çalıştı. Türkiye Gençlik Vakfı, Ramazan ayında depremzedelerin yanında olmaya devam edecek.