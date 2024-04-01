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Güncel

Türkiye geneli il il seçim sonuçları... Partilerin aldıkları oy oranları belli oldu

Türkiye, 5 yıl boyunca yönetimde kalacak belediye başkan adaylarını seçti. Milyonlarca seçmen seçim sonuçlarına odaklandı. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk sonuçları Star Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte il, ilçe ve beldelerdeki oy oranları...

1 Nisan 2024 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Türkiye geneli il il seçim sonuçları... Partilerin aldıkları oy oranları belli oldu
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YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre il il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarıda netleşmeye başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il il ve ilçe ilçe yerel canlı seçim sonuçları, seçim sonuçları haritası ve partilerin oy oranları Star Gazetesi'nin secim-2024.star.com.tr sayfasından öğrenebilirsiniz.

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2024 Mahalli İdareler Genel Seçim'inde açılan sandık oranı yüzde 99,82'ye ulaştı. için Türkiye'de oy kullanan milyonlarca kişi kesin seçim sonuçlarına odaklandı.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

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