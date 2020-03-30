İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5845
  • EURO
    7,2573
  • ALTIN
    343.252
  • BIST100
    88059.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye geneli koronavirüs haritasında son durum ne? Koronavirüs vakalarında son dakika (Güncel tablo)
Güncel

Türkiye geneli koronavirüs haritasında son durum ne? Koronavirüs vakalarında son dakika (Güncel tablo)

Koronavirüs vakalarında son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Covid-19 haritasında bugünün koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka sayısında son durum ne? Koronavirüs Türkiye koronavirüs tablosunda ölü sayısı, yapılan test sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. 30 Mart 2020 Türkiye koronavirüs tablosu yayınlandı. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte detaylar

30 Mart 2020 Pazartesi  20:30 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:30
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika koronavirüs (Covid-19) vakaları güncelleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs tablosunu artık internet sitesinden de duyuracaklarını söyledi. Koronavirüs'ün Türkiye'deki yayılma hızı ne durumda? Türkiye'nin dün günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 10,827 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 168 kişi olarak kayıtlara geçti. Peki, bugün yani 30 Mart 2020 koronavirüs tablosunda vakalardaki son durum ne? İşte son dakika güncel koronavirüs rakamları...

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU 30 MART 2020

Türkiye'de son durumu ise Fahrettin Koca pazartesi aklamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklandı. Geçtiğimiz günlerde aktif hale gelen Türkiye Covid-19 tablosu ile son veriler paylaşıldı. İşte Türkiye'deki koronavirüs tablosunda son durum ve son dakika haberleri

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.saglik.gov.tr/ adresinden güncel veriler akşam saatlerinde paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son durumu açıkladı.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken, toplam vefat sayısı da 168 oldu.Bakan Koca Twitter hesabından, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYIN

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Çinliler akıllanmıyor: Yeniden açtılar
Çinliler akıllanmıyor: Yeniden açtılar

Çinliler akıllanmıyor: Yeniden açtılar

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.