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Türkiye genelinde göçmen kaçakçısı operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 82 organizatörden 52'si tutuklandı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Türkiye genelinde göçmen kaçakçısı operasyonu... Çok sayıda şüpheli tutuklandı
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1668 düzensiz göçmen ve 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen 63 araç, 2 bot ve 2 bot motoruna el konuldu.

Gözaltına alınan organizatörlerden 52'si tutuklanırken, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Açıklamada, yakalanan düzensiz göçmenlerin Göç İdaresi İl Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

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