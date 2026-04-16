İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7654
  • EURO
    52,8806
  • ALTIN
    6928.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye genelinde okul çevrelerine güvenlik kalkanı! Her okula en az iki polis
Türkiye genelinde okul çevrelerine güvenlik kalkanı! Her okula en az iki polis

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulları hedef alan saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı 81 il için düğmeye bastı. Yurt genelindeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, okul önlerinde en az iki polis memurunun görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlatılan denetimlerde, okul çevreleri şüpheli şahıslara karşı GBT ve durum kontrolleriyle mercek altına alındı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:15
ABONE OL

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA "OKUL GÜVENLİĞİ" TOPLANTISI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başlayan çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendiriliyor.

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçiriliyor.

Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katılıyor.

Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sakarya'da korku dolu saatler: Film gibi çatışma anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.