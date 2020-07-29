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Türkiye genelinde radarla hız denetimi: 44 bin 368 sürücüye ceza kesildi

Türkiye genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde hız ihlali yaptığı tespit edilen 44 bin 368 araç sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:40
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmenin polisin öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 25-26-27 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirilen açıklamada, 61 bin 78 araç ve sürücüsünün denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada, 3 bin 342'si gece olmak üzere 44 bin 368 araç sürücüsüne "hız ihlali" yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı belirtildi.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları da hatırlatılan açıklamada, denetimlerin sürekli olacağının altı çizildi.

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