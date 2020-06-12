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Türkiye genelindeki denetimlerde 18 bin sürücüye ''cep telefonu'' cezası

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanan 18 bin 2 sürücüye işlem uygulandı.

AA12 Haziran 2020 Cuma 19:21 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 19:21
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kara yolu güzergahlarındaki denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülerin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tehlike ile uyarı işaretlerine çoğu zaman duyarsız kaldığı, şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymamaları dolayısıyla çok sayıda kazaya karıştığı, trafik ekiplerinin yoğun bulunduğu güzergah kesimlerine yaklaştıklarında cep telefonunu gizleyerek görüşmeye veya kullanmaya ara verdikleri, ekibi geçtikten sonra görüşmeye devam ettikleri gözlemlendi.

Bunun üzerine, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 8-10 Haziran'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı olarak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

Uygulamalarda, 115 bin 805 araç ve sürücüsü denetlendi. Kontrollerde, 18 bin 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem yapıldı, 650 araç trafikten men edildi, 80 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 30 bin 817 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

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