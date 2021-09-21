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Türkiye gereğini yaptı, Yunan medyası böyle duyurdu: Eşi görülmemiş bir meydan okuma

TSK, Atina'nın yayınladığı NAVTEX ile “Mavi Vatan” sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan “Nautical Geo” gemisini engelledi. Yunan medyası bunu “Eşi görülmemiş bir meydan okuma” olarak yorumladı.

21 Eylül 2021 Salı 08:58 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 08:58
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, Girit'in doğusunda Yunanistan için doğalgaz araştırması yapan "Nautical Geo" gemisini engelledi. Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz. "Nautical Geo" adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda bilimsel çalışma yapacağını öne süren Yunan tarafı 16 Eylül'de NAVTEX ilan etmişti. Türk kıta sahanlığını kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Türkiye itiraz NAVTEX'i yayınladı. Yunanistan'ın NAVTEX ilanını provokatif girişim olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Türkiye'nin kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu tür hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumak ve savunmakta kararlı olduğu vurgulandı. Nautical Geo gemisi, Türk savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yunan medyası ise Türkiye'nin bu hamlesini "Eşi görülmemiş bir meydan okuma" olarak yorumladı.

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