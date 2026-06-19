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  • Türkiye gündeminin 1. sırasına yerleşti: ''Birlikte Güçlüyüz'' akımı sosyal medyayı salladı!
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Türkiye gündeminin 1. sırasına yerleşti: ''Birlikte Güçlüyüz'' akımı sosyal medyayı salladı!

Türkiye, dijital medyada dev bir kenetlenme hareketine sahne oluyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Birlikte Güçlüyüz' kampanyası, paylaşıldığı ilk andan itibaren dijital platformlarda adeta etkileşim rekoru kırdı. Geniş kitlelerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya, sosyal medya platformlarında kısa sürede Türkiye gündeminin 1. sırasına (TT) yerleşti.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Türkiye gündeminin 1. sırasına yerleşti: ''Birlikte Güçlüyüz'' akımı sosyal medyayı salladı!
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Duran paylaşımında, "Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikayenin neferleriyiz. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla; şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli teknoloji hamlesinden savunma sanayiine, afet dönemlerinde sergilenen dayanışmadan uluslararası başarılara kadar birçok alanda Türkiye'nin ortak iradesine vurgu yapılan paylaşımda, "Kardeşliğimiz en aşılmaz kalemiz; birliğimiz ise en büyük gücümüzdür." mesajı öne çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kurumsal sosyal medya hesaplarından da kampanyaya ilişkin bir video yayımlandı.

Paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'na yürürken gücümüzü kendi birliğimizden alıyor, zorlukları omuz omuza aşıyor, başarılarımızı tek yürek kutluyoruz. Biliyoruz ki Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin gücü, toplumsal dayanışma ve kardeşlik hukukunun Türkiye'nin geleceğinin en önemli teminatlarından biri olduğu vurgulandı.

Kampanya, kısa sürede siyaset, medya ve sivil toplum çevrelerinde de geniş yankı buldu. Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verirken, çok sayıda milletvekili, siyasi isim, akademisyen, aktivist ve vatandaş da "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı kampanya kapsamında yapılan paylaşımların milyonlarca kullanıcıya ulaştığı gözlenirken, etiket gün boyunca dijital platformların en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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