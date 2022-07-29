Türkiye, Gürcistan'daki helikopter kazasında ölenler için taziye mesajı yayımladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünün ve 8 kişilik ekibin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına ait "Mİ-8" model helikopter, bugün Gudauri'de yamaç paraşütü ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekipleri taşırken düşmüştü.

Kazada, helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti.

