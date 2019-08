Türkiye, Fırat’ın doğusundan PKK/YPG’nin kökünü kazıyacak güvenli bölge için düğmeye bastı. ABD, TSK’yı durdurmak için, yarın Ankara’ya bir heyet daha gönderecek. Ancak Türkiye’nin tavrı net. ABD istese de istemese de Ankara, Barış Koridoru’nu oluşturacak.

Suriye’de güvenli bölge konusunu görüşmek üzere geçen hafta Ankara’ya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında bir heyet geldi. Türkiye’nin beklenti ve şartlarını karşılamayacak önerilerle masaya oturan Jeffrey başkanlığındaki heyet, terör örgütü PKK/YPG koruma kalkanı oluşturacak teklifleriyle Ankara’nın sabrını taşırdı. İplerin kopmasına neden olan görüşmede Washington yönetimi, teröristlere kol kanat germek politikasından vazgeçmeyeceğinin sinyallerini verdi.

OYALAMA SÜRECİNE GİRMEYECEK

Bu duruşa sert tepki gösteren Ankara, ABD’ye “Kendi göbeğimizi keseceğiz” mesajı açık bir şekilde iletildi. İpe un seren ABD’li yetkililerle yapılan her düzeydeki görüşmelerde, Türkiye’nin kesin ve net tavrından ödün vermeyeceği Washington yönetimine ifade edildi. Türkiye’nin kararlı duruşunun ardından ABD son hamlesini de yapıyor. Washington yönetimi, Ankara’ya önümüzdeki hafta yeni bir heyet gönderecek. Pazar günü başkente olması beklenen askeri heyetin ziyareti öncesi Türkiye’den ABD’ye “Sabrımız tükendi” açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD’yle ortak bir noktada buluşulamaması halinde Suriye sınırında güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz” dedi. Sözcü Aksoy, “Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz” ifadesini kullandı. Ankara’ya gelecek ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini belirten Aksoy, “Yeni teklifleri değerlendireceğiz ama bunun bir oyalama süreci haline gelmesini de istemiyoruz” şeklinde konuştu. Münbiç'te, ABD'nin bir seneyi aşkın bir süredir taahhütlerini yerine getirmediğine dikkati çeken Aksoy, “Bizim ABD’yle anlaşmamız, oradan PYD/YPG'nin çıkarılması şeklinde idi. Münbiç'te bu bizim başımıza geldiği için aynı durumu güvenli bölge konusunda da yaşamak istemiyoruz. Biz beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız” dedi.

TSK HAZIR

Türkiye, güvenli bölge konusunda ABD’ye sunduğu şartlarından hiçbir değişikliğe gitmeyeceğini, Ankara’ya gelen heyete net bir şekilde ifade etmişti. Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’nin tamamen arındırıldığı ve TSK kontrolünde olacak güvenlik sınırını, 32 kilometre derinlikte M4 karayolu olarak masaya koydu. Washington yönetimi ise sadece 4-5 kilometrelik küçük bir koridor da ısrar ediyor. Suriye’de ‘terör devleti’ projesini tamamen ortadan kaldırmakta kararlı olan Mehmetçik, Fırat’ın doğusunu PKK/YPG’den temizleyecek harekât için Ankara’dan gelecek emri bekliyor.

(Güneş)