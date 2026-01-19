Türkiye havacılıkta şaha kalktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takip eden değil takip edilen bir ülke inşa ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik

Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.

"HAVALİMANINI HALKIN LİMANI HALİNE GETİRDİK"

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye!

50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 156 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 247 milyonu aştı.

Göreve geldiğimizde Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Havalimanını halkın limanı haline getirdik. Yolcu bazında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. sıraya geldik. İstanbul havalimanı Avrupa'da 2. dünya genelinde 7. oldu.

"Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ YAPTIK"

Teşkilatımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

Esenboğa Havalimanımızda da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladık. 2002'de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a, yolcu trafiği ise yüzde 351 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı. 2025'te ise uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 103 bin 928'e, yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi. Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23,1 milyonu, 2045'te 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bu sayılar bize Esenboğa Havalimanımızın artık daha büyük bir kapasiteye, daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Tam da bu amaçla Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. Ayrıca 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları dahil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık.

Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından Gümrük Müdürlüğü'ne, özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna, ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiye sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik. Tüm bunların yanında 1200 araçlık açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanımıza kazandırdık.