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Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var!

Türkiye, Doğu Akdeniz’de oldubittilere izin vermemeye, haklarını korumaya kararlı. Fatih’ten sonra Yavuz sondaj gemisi de bu amaçla yola çıkmıştı. Türkiye’ye yönelik hazımsızlık ise sürüyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, AB korosuna Almanya da katıldı. Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen bir isimse oldukça tanıdık!

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını koruma kararı Avrupa’nın gündeminde. 
 
Alman Deutche Welle’nin haberine göre Almanya’da Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, "Türkiye’nin provokasyonları kabul edilemez" diye konuştu.
 
KAYGI DUYUYORLARMIŞ!
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerini yürüteceğini açıklamasından büyük kaygı duyduklarını söylüyor.  Breul, "Türkiye’ye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma, hukuka aykırı sondaj faaliyetleri yapmama çağrısı yapıyoruz" dedi. 
 
Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ise "Türkiye’nin provokasyonlarının AB için kabul edilemez" diye konuştu. Roth, "Kıbrıs’ın yanındayız" dedi. 
 
PKK/YPG DESTEKÇİSİ DAĞDELEN YİNE EN ÖNDE!
 
Alman muhalefet partileri ise Merkel hükümetinin Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum sergilemesini istiyor.
 
 Alman gazetesinin örnek olarak gösterdiği isimse Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen. 
 
Türkiye düşmanlığını her fırsatta ortaya çıkartan, Alman parlamentosunda terör örgütü YPG/PKK flaması açan Dağdelen Doğu Akdeniz’de doğal gaz arıyor diye Türkiye’ye somut yaptırım uygulanmasını istiyor. 
 
Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini savunan terör destekçisi Sevim Dağdelen “Türkiye’nin hukuka aykırı eylemleri göz ardı edilmemeli diyor”
 
TERÖR FLAMASI AÇMIŞTI
 
Sevim Dağdelen, Almanya Federal Meclisi’nde terör örgütü PKK/YPG flaması açınca büyük tepki çekmişti. 
 

Hainin son anları güvenlik kamerasında

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