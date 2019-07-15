Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var! Türkiye, Doğu Akdeniz’de oldubittilere izin vermemeye, haklarını korumaya kararlı. Fatih’ten sonra Yavuz sondaj gemisi de bu amaçla yola çıkmıştı. Türkiye’ye yönelik hazımsızlık ise sürüyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, AB korosuna Almanya da katıldı. Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen bir isimse oldukça tanıdık!