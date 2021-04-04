İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Nisan 2021 Pazar / 22 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, Hindistan'daki terör saldırısını kınadı
Güncel

Türkiye, Hindistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.

AA04 Nisan 2021 Pazar 21:07 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 21:08
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Hindistan'da Maocu direnişçilerle çatışma

Çatisgarh Emniyet Müdürü Ashok Juneja, yaptığı açıklamada, dün Bijapur kentinde güvenlik güçlerinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu direnişçilerle çatışma çıktığını bildirmişti.

Çatışmada yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten Juneja, 32 askerin yaralandığını, 15 direnişçinin öldürüldüğünü söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.