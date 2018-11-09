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Türkiye 'Huzur 8' denetimi İstanbul'da başladı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur-8' asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıdaki noktada denetimler gerçekleştiriliyor.

  • AA
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede  yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet  Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici  Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.
 
Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç  işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması,  varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.
 
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler  üzerinde duruluyor.
 
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri  havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

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