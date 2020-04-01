01 Nisan 2020 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:00

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüs durdurulamıyor. 203 ülkede görülen koronavirüs vakalarının sayısı 850 bine ulaştı. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bini aştı.

Küresel ekonomi salgından önemli ölçüde etkilenirken, virüsün önümüzdeki dönemde nasıl bir yayılım göstereceği ise belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar koronavirüs salgının durması ve azalması için en büyük umudun sıcak havalar olduğunu bir süredir dile getiriyor.

Aşı ve ilaç tedavisi henüz geliştirilemeyen koronavirüsün SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi sıcaklıkla etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Peki 3 aylık süreçte Türkiye'de hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, önümüzdeki 1 aylık süreçte sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde geçeceğini duyurdu. Nisan ayında ülkenin özellikle kuzey ve iç batı kesimlerinde sıcaklık etkili olacak.

Mayıs ve Haziran ayında ise ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ATEŞ KARA: BULAŞ ÖZELLİĞİ AZALACAK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sıcak havaların koronavirüsü tamamen durdurmayacağını ancak bulaş özelliğini azaltabileceğini belirtiyor:

"Güneş ışığından çok etkilenen bir virüs. Güneş ışığının bu etkisi nedeniyle açıkçası bizim beklentimiz bu yönde. Güneş ve sıcak tek bir faktör değil, aynı zamanda nem de önemli bir faktör. Sıcaklığın artması ile virüsün aktivitesi azalma olabilir. Bu aktivite azalma havada yaşayabilme ve dış ortamda yaşayabilmenin azalması anlamındadır. Tamamen durur anlamına gelmiyor ancak bulaş özelliği azalacaktır. Virüs zarf yapısı olarak SARS virüsüne çok benziyor. genel düşüncemiz bu virüsün de aynı özelliği göstermesidir"

KORONAVİRÜS HASTALIĞI NEDİR?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

SALGIN BELİRTİLERİ NELER?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

SALGIN NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

KORONAVİRÜSTE KİMLER RİSK ALTINDA?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik Solunum yolu hastalığı

-Kanser gibi

-Sağlık Çalışanları

(Yeni Şafak)