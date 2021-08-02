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Güncel

Türkiye için şüpheli çağrı

Ormanlık alanların, köylerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyası şüphe uyandırdı.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:40 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:40
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Türkiye'de bir süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada #HelpTurkey etiketi gündeme oturdu.

HESAPLARIN ÇOĞU FETÖ BAĞLANTILI

"Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye yardım çağrısı yapıldı. Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekiyor.

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Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği merak konusu olurken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasından endişe ediliyor.

TUZAĞA DÜŞMEYİN

Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor. (Yeni Şafak)

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