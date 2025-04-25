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Türkiye için tehdit oluşturuyorlardı: İstanbul'da çok sayıda DEAŞ üyesi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 17 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Türkiye için tehdit oluşturuyorlardı: İstanbul'da çok sayıda DEAŞ üyesi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgütsel fotoğraf ve dokümanlarda bulunan, Türkiye açısından tehdit oluşturan 17 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Yabancı terörist olduğu değerlendirilen zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon sırasında belirlenen adreslerde oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 19 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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