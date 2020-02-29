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Güncel

Türkiye İdlib kırsalında 26 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi

Türkiye İdlib kırsalında 26 rejim unsurunu etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi21:08 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 21:40

Agence France-Presse (AFP) Türk SİHA'sının İdlib kırsalında 26 rejim askerini öldürdüğünü iddia etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; TSK, İdlib'in güneydoğusunda Esed rejimi konvoyunu SİHA'larla vurdu. TSK'nın SİHA saldırısında konvoyda intikal etmeye çalışan 26 rejim milisi öldürüldü

Esed Rejiminin 1877 unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Esed Rejiminin 1877 unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." dedi.

Rejim unsurları böyle imha edildi! İşte o görüntüler

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