Agence France-Presse (AFP) Türk SİHA'sının İdlib kırsalında 26 rejim askerini öldürdüğünü iddia etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; TSK, İdlib'in güneydoğusunda Esed rejimi konvoyunu SİHA'larla vurdu. TSK'nın SİHA saldırısında konvoyda intikal etmeye çalışan 26 rejim milisi öldürüldü
#BREAKING Turkey drone strikes kill 26 regime forces in NW Syria: monitor pic.twitter.com/xB0ExOWewD— AFP news agency (@AFP) February 29, 2020
Esed Rejiminin 1877 unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Esed Rejiminin 1877 unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." dedi.