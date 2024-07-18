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  • ''Türkiye, İdlib'deki elektrik transformatörlerini söküp ülkesine taşıyor'' iddiasına yalanlama
Güncel

''Türkiye, İdlib'deki elektrik transformatörlerini söküp ülkesine taşıyor'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye, İdlib'deki elektrik transformatörlerini söküp ülkesine taşıyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

18 Temmuz 2024 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
''Türkiye, İdlib'deki elektrik transformatörlerini söküp ülkesine taşıyor'' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye, İdlib'deki elektrik transformatörlerini söküp ülkesine taşıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye, İdlib'deki elektrik transformatörlerini söküp ülkesine taşıyor" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, İdlib kırsalındaki Tal Alkarama'ya yeni bir transformatörün gönderilmesi haberlerinden alındığı tespit edilmiştir.

Bölgede faaliyet gösteren Suriye merkezli bir elektrik enerjisi dağıtım şirketi de bahse konu görüntülerin, şirket tarafından Dana istasyonuna gönderilen yedek bir transformatöre ait olduğunu doğrulamıştır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • idlib

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