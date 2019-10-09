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Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdili:
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
 
Görüşmede, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alınmıştır.
 
Görüşmede ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım 2019 tarihinde Vaşington’a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.
 
Sayın Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırımızı terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir."

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