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  • ''Türkiye ile anlaşmaya hazırız'' açıklamasını hazmedemeyen Yunan basınından Filistin yönetimine tehdit
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''Türkiye ile anlaşmaya hazırız'' açıklamasını hazmedemeyen Yunan basınından Filistin yönetimine tehdit

Ankara'nın Filistin Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa'nın 'Türkiye ile EEZ konusunda anlaşma imzalamaya hazırız' yönündeki açıklaması Yunan basınını resmen çıldırttı. Türkiye ile Filistin arasında arasında çizilen EEZ haritası yayınlayan Yunan basını, tehditvari ifadeler kullanarak Filistin yönetiminin EEZ haritasını reddetmesini ve büyükelçinin sözlerini kınamasını istedi.

Star.com.tr24 Haziran 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:18
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Yunan basını, Ankara'nın Filistin Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa'nın "Türkiye ile EEZ konusunda anlaşma imzalamaya hazırız" yönündeki açıklaması sonrası resmen çıldırdı.

EEZ HARİTASI YAYINLADILAR

Türkiye ile Filistin arasında arasında çizilen EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) haritasını yayınlayan Yunan basını, olası Türkiye-Filistin EEZ anlaşmasının Libya anlaşmasıyla benzer olduğunu vurguladı.

"BÜYÜKELÇİNİN AÇIKLAMALARINI REDDEDİN"

Filistinli Büyükelçi Mustafa’nın açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, Filistin yönetimine çağrıda bulundu. Filistin yönetiminden büyükelçinin açıklamalarını reddetmesini isteyen Yunan basını, aksi takdirde Yunan hükümetinin Filistin’i düşman bir güç olarak göreceğini ileri sürdü.

"YUNAN BASININDAN FİLİSTİN YÖNETİMİNE TEHDİT"

Filistin’in Türkiye-Filistin EEZ haritasını reddetmesini isteyen Yunan basını, büyükelçinin sözlerini kınamasını istedi. Yunan basını, Filistin yönetiminin sessizliğini sürdürmesi durumunda bu durumun Filistinliler için ciddi sonuçları olacağı tehdidinde bulundu.

Star.com.tr

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