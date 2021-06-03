Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 13:16

Bakan Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı Klosi'yi makamında ağırladı.

Görüşmenin ardından, Bakan Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk'taki ortak mirasa sahip çıkmak, Türkiye ve Arnavutluk ile tarihi, kültürel bağları pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Ortak Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Arnavutluk'ta tarihi merkezlerin canlandırılması için ortak çalışmaların yürütüleceği protokol ile karşılıklı restorasyon projelerinin uygulanmasına yönelik iş birliği yapılacak.