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Türkiye ile Azerbaycan arasında dikkat çeken adım! Askeri güvenlik alanında imzalar atıldı

IDEF 2025 kapsamında Türkiye ve Azerbaycan arasında 'Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalandı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 16:58 - Güncelleme:
Türkiye ile Azerbaycan arasında dikkat çeken adım! Askeri güvenlik alanında imzalar atıldı
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Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlikte, Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

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