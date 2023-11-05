Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki görüşmelerin yeri ve tarihi belli oldu

Ankara'da 6 Kasım'da Türkiye ile Bosna Hersek arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki siyasi istişareler, dışişleri bakan yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkiç başkanlığındaki heyetler arasında 6 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleri ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyon süreçleri dahil bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.