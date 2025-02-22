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Türkiye ile Çin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasında ticareti geliştirmek üzere ortaklık kuruldu

Türkiye ile Çin ve Sincan Uygur Özek Bölgesi arasında ticareti geliştirmek üzere, 'Çin-Türkiye Lecanrong (Sincan) Ticaret Geliştirme AŞ' adıyla bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
Türkiye ile Çin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasında ticareti geliştirmek üzere ortaklık kuruldu
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, şirketin kuruluşu dolayısıyla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti.

Gürcan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti'nin desteğiyle Urumçi Serbest Bölgesi'nde kurulan Çin-Türkiye Ticaret Merkezi'nin Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği tarafından düzenlenen açılış törenine katıldı.

Törende, Çin-Türkiye Lecanrong (Sincan) Ticaret Geliştirme AŞ'nin kurulduğu duyuruldu.

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Çin ile ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini belirterek, turizm, lojistik, eğitim ve yaratıcı sektörlerde işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Gürcan, Türkiye'nin, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu, üretim kabiliyetleri ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması dolayısıyla sahip olduğu avantajların uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Açılış töreninin ardından Gürcan, Türk ürünlerinin sergilendiği 270 metrekarelik ofis alanını ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın refakatinde temaslarda bulunan Gürcan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin üst düzey siyasi yetkilileri, Çin Komünist Partisi Sekreteri Ma Şingrui ve Hükümet Başkanı Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları kapsamlı şekilde ele alınırken, karşılıklı fayda sağlayacak alanlar ve potansiyel işbirlikleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Taraflar, gelişen küresel dinamikler ışığında özellikle ekonomi, ticaret, kültür ve teknoloji gibi stratejik alanlarda daha güçlü işbirliği için somut adımlar atılabileceği yönünde fikir birliğine vardı.

  • Çin Türkiye ticareti
  • Sincan Uygur
  • Lecanrong AŞ

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