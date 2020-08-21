İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2020 Cuma / 2 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2391
  • EURO
    8,5737
  • ALTIN
    450.612
  • BIST100
    1135.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile DSÖ anlaştı: DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi İstanbul'da kurulacak
Güncel

Türkiye ile DSÖ anlaştı: DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi İstanbul'da kurulacak

Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasındaki İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul'da kurulmasına ilişkin mali anlaşma onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul'da kurulacak DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi ile bölge ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesi güçlendirilecek.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 09:52 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 09:52
ABONE OL

Ankara'da 9 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, söz konusu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin mali koşulların düzenlenmesi amaçlanıyor.

İstanbul'da kurulacak DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi ile bölge ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesi güçlendirilecek.

İstanbul Ofisinin, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün operasyonel bir birimi olarak faaliyette bulunması, insani ve sağlık acil durumlarından etkilenen üye ülkelere destek sağlamak üzere afetlere yanıt aşamasında devreye girerek ilave bir uzman ve müdahale kapasitesi oluşturulacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.