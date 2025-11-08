İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ile emin ellerdeler: Mehmetçik güven ve istikrarın sembolü
Güncel

Türkiye ile emin ellerdeler: Mehmetçik güven ve istikrarın sembolü

Türk askerleri, NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde yürüttüğü devriye faaliyetleriyle Kosova genelinde güven ve istikrarı sağlıyor. Türkiye, KFOR komutasını 3 Ekim itibarıyla bir yıl süreyle devraldı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 21:23 - Güncelleme:
Türkiye ile emin ellerdeler: Mehmetçik güven ve istikrarın sembolü
ABONE OL

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova genelinde güvenliği sağlamak için yürüttüğü devriye faaliyetleri sürüyor.

Mehmetçiğin Kosova genelindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türk askerlerinin sahada görünür güven verici bir varlık sağlama ve durumsal farkındalığı artırma amacıyla devriyeler gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, "Profesyonellik ile kararlılıkları sayesinde bölgesel istikrara katkıda bulunuyor ve Kosova'da yaşayan herkes için güvenli ve istikrarlı bir ortamın sürdürülmesini hedefleyen KFOR'un devam eden misyonunda kilit bir rol oynuyorlar." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Öte yandan Türkiye, KFOR'un komutasını 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına devraldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.