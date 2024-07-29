Türkiye ile Etiyopya arasında işbirliği geliştirilecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşunun üyesi olan ve merkezi Ankara'da bulunan, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmoud'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Aysun Bay, ASATUF hakkında bilgiler vererek, "Sağlık turizmi alanında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında iş birliği yapmak istiyoruz. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ikinci en kalabalık ülkesidir ve Afrika kıtasının en önemli ülkelerinin başında gelmektedir. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olabilir. Sağlık turizmi alanında Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da iş birliği yapabileceğimiz ülkelerin en başında gelmektedir." dedi.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında son yıllarda marka değerini en üst seviyeye yükselttiğini ifade eden Prof. Dr. Bay, " Ülkemizde anlaşma yapmış olduğumuz termal otellerle ve hastanelerle Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında yapmış olduğum çalışmalar sonucunda şahsıma bitkilerin profesörü lakabı verilmiştir. Ayrıca, yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu amaçla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, 2024 yılında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bilgileri dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın destek ve katkılarıyla ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile sağlık turizmi alanında on-line ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Devleti arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi gerekir. Sizleri ve değerli diplomatlarınızı en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi'nde görmekten mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmoud ise ASATUF heyetini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti arasında pek çok alanda işbirliği mevcuttur. Tarım, gıda, Sanayi, tekstil, enerji, inşaat, ilaç, İthalat, ihracat ve sağlık sektörleri gibi pek çok alanda Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek isteriz. Bu amaçla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ile ASATUF arasında sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak isteriz. Heyetler arasında ikili görüşmelerin başlaması ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Alternatif Tıp konusunda da aynı şekilde iş birliğimizi geliştirmek isteriz. Bu amaçla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak en kısa zamanda sizleri ülkemizde misafir etmek isteriz." diye konuştu.