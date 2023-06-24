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Türkiye ile Guatemala arasındaki mutabakat yürürlüğe girdi

Türkiye ile Guatemala arasında imzalanan 'Karapara ve Diğer Varlıkların Aklanması, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın yürürlüğe girmesine karar verildi.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Türkiye ile Guatemala arasındaki mutabakat yürürlüğe girdi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Guatemala Bankacılık Denetleme Kurumu Özel Soruşturma Birimi (İVE) arasındaki "Karapara ve Diğer Varlıkların Aklanması, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

Muhtıraya göre taraflar, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca kendi yasaları çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek şüpheli kara para veya diğer varlıkların aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı olaylarının analizine ilişkin bilgi değişiminin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

Taraflar, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, ülkelerinin ulusal mevzuatları uyarınca mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

Taraflar arasında paylaşılan bilgiler sadece istihbarat amacıyla kullanılacak, mahkemede delil olamayacak.

İsteklerin zamanında ve etkin yerine getirilebilmesi için taraflar taleplerinde analizi yapılan vakanın açıklaması ve istekte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı da dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edecek.

Taraflar paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacak.

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