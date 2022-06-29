Türkiye ile Gürcistan arasında ulaşımın sağlandığı Türkgözü Gümrük Kapısı ulaşıma açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 100 milyon liralık ödenek ayırdığı sınır kapısında, 2021'de başlatılan inşaat çalışmaları sürüyor.

Çift giriş çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası ile personel lojmanlarının da yer alacağı, son teknolojik imkanlarla donatılacak sınır kapısı, ulaşıma açıldı.

Sınır kapısının açılmasıyla tır yoğunluğu da oluşmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu sınırda sürücüler bekleyişini sürdürüyor.

Gümrük kapısındaki yoğunluk ve inşaat çalışmaları dron ile görüntülendi.

- "İNŞAATIN 6 AYLIK SÜREDE TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda geçen yıl ekim ayında başlayan modernize çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kapıyı, Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya taşımacılık yapan tırların yoğun şekilde kullandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"2 aylık geçici kapanma 26 Haziran'da bitti. Devam eden inşaatın 6 aylık sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin en modern kapılarından birisine kavuşacağız. Araç tanıma, yolcu tanıma sistemi gibi son teknoloji cihazlarla donatılacak. Çift gidiş, çift geliş şeklinde araç ve yaya geçişine açık olacak. Burası Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan modern yüzünden biri olacak."

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da sınır kapılarının bölge için ticari önemine işaret ederek, "Gümrük kapısı bir süredir geçişlere kapalıydı. Buranın yeniden ulaşıma açılması heyecanla karşılandı. Türkgözü Gümrük Kapısı'nda modernize çalışmasının tamamlanmasıyla kapasitesinin daha çok artacağı, bölgeye ve ülkemize önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.