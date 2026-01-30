İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Türkiye ile İran arasında kritik temas... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Türkiye ile İran arasında kritik temas... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı bugün kabul edeceğini ifade etti.

Erakçi: Türkiye ile daha yakın istişareler gerekli

Popüler Haberler
