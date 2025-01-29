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Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyorlar: Ankara'nın bölgede kilit bir rolü var

Diplomatik kaynaklar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklarken, Berlin yönetiminin, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini vurguladığı aktarıldı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyorlar: Ankara'nın bölgede kilit bir rolü var
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 5 Şubat'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan ziyaretinin aslında Kasım 2024'de yapılmasının planladığı ancak Almanya'da koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bu ziyaretin ertelenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Steinmeier'in ziyareti kapsamında Ürdün'de konuşlu Alman askerlerini de ziyaret edeceği kaydedildi.

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